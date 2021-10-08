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В Раде потеряла сознание депутат, исключённая из "Слуги народа" вместе с погибшим Поляковым

Украинский нардеп Антон Поляков умер от острой ишемической болезни сердца во время поездки в такси в ночь на 8 октября.

8 октября, 08:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anya.skorohod?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anna Skorokhod</a></p>

Фото © Facebook / Anna Skorokhod

Украинский депутат Анна Скороход потеряла сознание в кабинете Верховной рады, сообщает Vesti.ua. По данным очевидцев, на место прибыла скорая помощь.

Анна Скороход была депутатом фракции "Слуга народа", в 2019 году её исключили из партии вместе с нардепом Антоном Поляковым, который умер сегодня, 8 октября.

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Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. По данным прокуратуры, политик умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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