В Раде потеряла сознание депутат, исключённая из "Слуги народа" вместе с погибшим Поляковым
Украинский нардеп Антон Поляков умер от острой ишемической болезни сердца во время поездки в такси в ночь на 8 октября.
Фото © Facebook / Anna Skorokhod
Украинский депутат Анна Скороход потеряла сознание в кабинете Верховной рады, сообщает Vesti.ua. По данным очевидцев, на место прибыла скорая помощь.
Анна Скороход была депутатом фракции "Слуга народа", в 2019 году её исключили из партии вместе с нардепом Антоном Поляковым, который умер сегодня, 8 октября.
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Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. По данным прокуратуры, политик умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.
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