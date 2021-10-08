В Польше заявили, что не собираются покидать Евросоюз

Польша не собирается выходить из ЕС, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Такое заявление он сделал на фоне решения Конституционного суда республики о приоритете основного закона страны над европейским правом.

"Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов", — написал он у себя в "Фейсбуке".

Моравецкий отметил, что у его страны те же права, что и у других государств. Польша, утверждает он, хочет, чтобы эти законы соблюдались. Его страна в Европейском союзе не считается незваным гостем, пишет премьер. И поэтому она не согласна, чтобы её рассматривали как страну второго сорта. Польша хочет уважения, заключил Моравецкий.