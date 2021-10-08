В Иркутске начальника полиции задержали за получение крупной взятки

В Иркутской области задержали начальника полиции за получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Отмечается, что полицейский действовал в интересах своей сожительницы и способствовал "смягчению" статьи уголовного дела.

"Взятка предназначалась за способствование в силу должностных полномочий начальника отдела полиции в совершении им действий в пользу взяткодателя, выразившихся в принятии решения о переквалификации преступных действий сожительницы взяткодателя — обвиняемой по уголовному делу, предусматривающей более мягкое наказание", — сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, сотрудник МВД в период с 30 ноября по 12 декабря 2020 года получил взятку через одного из посредников, в результате чего второй был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Сотрудники собственной безопасности МВД задержали начальника иркутского отдела накануне, 7 октября. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".