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Цены на билеты в кино обновили шестилетний рекорд

В последний раз на таком уровне стоимость была в декабре 2015 года в преддверии новогодних праздников.

8 октября, 07:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Средняя цена на билет в кино по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года обновила почти шестилетний рекорд и достигла 304,8 рубля. По мнению экспертов, это не финальные показатели, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Эксперты не исключают, что рост цены может быть связан с выходом блокбастеров, таких как "Дюна" и "Веном-2". Отмечается, что предыдущий рекорд цен был зафиксирован в 2015 году. В преддверии новогодних праздников с 17 по 23 декабря 2015 года средняя цена за билет составила 309,3 рубля.

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По данным ЕАИС, за последнюю неделю кинотеатры в стране посетили 5,1 миллиона человек. Выше показатель (7,4 миллиона зрителей) фиксировался только на прошлые новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021 года.

Ранее Лайф писал о том, что аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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