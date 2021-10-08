Цены на билеты в кино обновили шестилетний рекорд

Средняя цена на билет в кино по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года обновила почти шестилетний рекорд и достигла 304,8 рубля. По мнению экспертов, это не финальные показатели, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).



Эксперты не исключают, что рост цены может быть связан с выходом блокбастеров, таких как "Дюна" и "Веном-2". Отмечается, что предыдущий рекорд цен был зафиксирован в 2015 году. В преддверии новогодних праздников с 17 по 23 декабря 2015 года средняя цена за билет составила 309,3 рубля.

По данным ЕАИС, за последнюю неделю кинотеатры в стране посетили 5,1 миллиона человек. Выше показатель (7,4 миллиона зрителей) фиксировался только на прошлые новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 6 января 2021 года.