Москвичу оторвало палец после взрыва СВУ в квартире в Сокольниках
В момент ЧП в квартире также находилась супруга пострадавшего, с ней всё в порядке.
Запал. Фото © LIFE
Житель Москвы пострадал при срабатывании самодельного взрывного устройства в квартире в Сокольниках. По данным источника Лайфа, в руках у него взорвался запал.
22-летнему мужчине оторвало палец, его госпитализировали. В момент ЧП в квартире также находилась супруга пострадавшего, с ней всё в порядке.
Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
А ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге произошёл взрыв бытового газа, в результате пострадал один человек. Как стало известно Лайфу, с сильными ожогами его передали медикам.
Комментариев: 0