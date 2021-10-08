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Москвичу оторвало палец после взрыва СВУ в квартире в Сокольниках

В момент ЧП в квартире также находилась супруга пострадавшего, с ней всё в порядке.

8 октября, 07:35
<p>Запал. Фото © LIFE</p>

Запал. Фото © LIFE

Житель Москвы пострадал при срабатывании самодельного взрывного устройства в квартире в Сокольниках. По данным источника Лайфа, в руках у него взорвался запал.

22-летнему мужчине оторвало палец, его госпитализировали. В момент ЧП в квартире также находилась супруга пострадавшего, с ней всё в порядке.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало четыре человека

А ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге произошёл взрыв бытового газа, в результате пострадал один человек. Как стало известно Лайфу, с сильными ожогами его передали медикам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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