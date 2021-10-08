Москвичу оторвало палец после взрыва СВУ в квартире в Сокольниках

Житель Москвы пострадал при срабатывании самодельного взрывного устройства в квартире в Сокольниках. По данным источника Лайфа, в руках у него взорвался запал.

22-летнему мужчине оторвало палец, его госпитализировали. В момент ЧП в квартире также находилась супруга пострадавшего, с ней всё в порядке.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.