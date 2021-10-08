Приставы принудительно взыщут с Twitter штраф в размере 8,9 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру взыскания штрафов с Twitter на сумму 8,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств на официальном сайте службы.

Суд признал юрлицо виновным по статье КоАП РФ "Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ". В результате компании был выписан внушительный штраф. Как следует из данных ФССП, принудительное взыскание проводится в соответствии с тремя решениями 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.