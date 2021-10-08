Приставы принудительно взыщут с Twitter штраф в размере 8,9 млн рублей
Компания была признана виновной по статье "Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ".
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру взыскания штрафов с Twitter на сумму 8,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств на официальном сайте службы.
Суд признал юрлицо виновным по статье КоАП РФ "Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ". В результате компании был выписан внушительный штраф. Как следует из данных ФССП, принудительное взыскание проводится в соответствии с тремя решениями 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.
Ранее суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 миллионов рублей. Компании должны выплатить 21,5 и 9 миллионов рублей соответственно. А Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до четырёх миллионов рублей. Напомним, Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов. Компания имеет штрафные обязательства перед Россией на общую сумму около 45 миллионов рублей.
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