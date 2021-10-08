Посол ЕС предупредил Россию о рисках из-за резкого роста цен на газ
По его мнению, как надёжный поставщик страна должна отреагировать на сложившуюся ситуацию и увеличить поставки.
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Ситуация с ценами на газ в Европе должна беспокоить не только ЕС, но и Москву, так как она может негативно повлиять на репутацию России как надёжного поставщика топлива, считает посол Евросоюза Маркус Эдерер.
"Может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос. Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2", — сказал он в интервью РБК.
По его мнению, высокие цены на газ в Европе невыгодны для России ещё и тем, что могут привести к ускорению процесса замещения этого вида топлива возобновляемыми энергоресурсами. Эдерер отметил, что стоимость газа растёт по нескольким причинам, в числе которых восстановление экономик стран ЕС и спрос на азиатских рынках.
"Моя мысль заключается в следующем: в ответ на возросший спрос надёжный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки", — подчеркнул дипломат.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе: 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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