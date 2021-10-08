Посол ЕС предупредил Россию о рисках из-за резкого роста цен на газ

Ситуация с ценами на газ в Европе должна беспокоить не только ЕС, но и Москву, так как она может негативно повлиять на репутацию России как надёжного поставщика топлива, считает посол Евросоюза Маркус Эдерер.

"Может пострадать репутация России как надёжного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос. Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2", — сказал он в интервью РБК.

По его мнению, высокие цены на газ в Европе невыгодны для России ещё и тем, что могут привести к ускорению процесса замещения этого вида топлива возобновляемыми энергоресурсами. Эдерер отметил, что стоимость газа растёт по нескольким причинам, в числе которых восстановление экономик стран ЕС и спрос на азиатских рынках.