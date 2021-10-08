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Цена газа в Европе превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров

Стоимость синего топлива начала расти в августе и уверенно подошла к рекордным значениям.

8 октября, 07:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Торги газом на бирже ICE (Intercontinental Exchange) открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня — до $1224 за тысячу кубических метров, следует из данных биржи.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах по состоянию на 9:00 мск остановилась на отметке $1224 за тысячу кубометров, или €103 за МВт/ч. Однако уже по состоянию к 9:08 мск цена скорректировалась до $1165 за тысячу кубометров, или €98 за МВт/ч. Днём ранее торги закрылись на отметке $1158 за тысячу кубометров.

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Лайф рассказывал, что рекордный рост цен на голубое топливо в Европе начался в августе. 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа постепенно шла к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов, после чего началось резкое снижение.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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