Цена газа в Европе превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров

Торги газом на бирже ICE (Intercontinental Exchange) открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня — до $1224 за тысячу кубических метров, следует из данных биржи.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах по состоянию на 9:00 мск остановилась на отметке $1224 за тысячу кубометров, или €103 за МВт/ч. Однако уже по состоянию к 9:08 мск цена скорректировалась до $1165 за тысячу кубометров, или €98 за МВт/ч. Днём ранее торги закрылись на отметке $1158 за тысячу кубометров.