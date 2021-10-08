Названа причина смерти украинского депутата Антона Полякова
Народному избраннику стало плохо во время поездки в такси и, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.
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Киевская прокуратура обнародовала причину гибели народного депутата Антона Полякова. По результатам вскрытия, политик умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.
Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" (ст. 115 УК Украины). В настоящее время следствие ждёт результатов других судебно-медицинских исследований.
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Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть.
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