На Украине призвали запретить концерты Басты, Ирины Круг и Ёлки
Звёзд заподозрили в нарушении местного законодательства из-за выступлений в Крыму.
Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Виноградов Сергей / Карпухин Сергей
На Украине могут запретить концерты певицы Ёлки (Елизавета Иванцив) и Ирины Круг (Ирина Воробьёва), а также рэпера Басты (Василий Вакуленко). С такой просьбой к Службе безопасности страны обратился киевский Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ).
Басте ранее запрещали въезд на Украину сроком на три года, до 2020-го. СБУ в июне предлагала продлить рестрикции, но окончательного решения пока нет. Ирина Круг, в свою очередь, давала концерт на территории Крыма, из-за чего ей пытались сорвать концерт в Днепре, несмотря на отсутствие формального запрета со стороны местных властей. Ёлка не была в Крыму с сольными выступлениями, по данным КРЦ, но теоретически "могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей".
"Просим вас проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьёвой и Елизаветой Иванцив и в случае выявления нарушений украинского законодательства применить ограничительные меры в их отношении", — отмечено в письме КРЦ.
Ранее в украинском МИД назвали террористами российских журналистов, которые якобы "обучены не тому, чтобы сообщать людям правду".
Комментариев: 0