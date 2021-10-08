На Украине призвали запретить концерты Басты, Ирины Круг и Ёлки

Басте ранее запрещали въезд на Украину сроком на три года, до 2020-го. СБУ в июне предлагала продлить рестрикции, но окончательного решения пока нет. Ирина Круг, в свою очередь, давала концерт на территории Крыма, из-за чего ей пытались сорвать концерт в Днепре, несмотря на отсутствие формального запрета со стороны местных властей. Ёлка не была в Крыму с сольными выступлениями, по данным КРЦ, но теоретически "могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей".