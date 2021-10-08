Врач предупредил об опасном побочном эффекте препарата, которым лечат Гузееву

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, госпитализированная ранее с коронавирусом, по советам лечащих врачей согласилась на лечение новым дорогостоящим препаратом "Артлегиа". Доктор медицинских наук и врач-онколог Антон Иванов рассказал в беседе с kp.ru, чем опасно лечение этим лекарством.

Как отметил медик, новейшая разработка учёных назначается, когда в организме возникает цитокиновый шторм (ответ иммунной системы, поражающий внутренние органы). Одного укола пациенту хватает почти на месяц, а результативность достигает 90–100%. Но, по словам Иванова, у препарата есть опасный побочный эффект.