Врач предупредил об опасном побочном эффекте препарата, которым лечат Гузееву
Как уточнил доктор, одного укола хватает почти на месяц, а результативность достигает 90–100%.
Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, госпитализированная ранее с коронавирусом, по советам лечащих врачей согласилась на лечение новым дорогостоящим препаратом "Артлегиа". Доктор медицинских наук и врач-онколог Антон Иванов рассказал в беседе с kp.ru, чем опасно лечение этим лекарством.
Как отметил медик, новейшая разработка учёных назначается, когда в организме возникает цитокиновый шторм (ответ иммунной системы, поражающий внутренние органы). Одного укола пациенту хватает почти на месяц, а результативность достигает 90–100%. Но, по словам Иванова, у препарата есть опасный побочный эффект.
"Любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут скончаться от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом "Артлегиа" очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного — именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Не позже, не раньше", — предупредил доктор.
Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".
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