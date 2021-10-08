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Врач предупредил об опасном побочном эффекте препарата, которым лечат Гузееву

Как уточнил доктор, одного укола хватает почти на месяц, а результативность достигает 90–100%.

8 октября, 08:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT6YWGPoiu9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, госпитализированная ранее с коронавирусом, по советам лечащих врачей согласилась на лечение новым дорогостоящим препаратом "Артлегиа". Доктор медицинских наук и врач-онколог Антон Иванов рассказал в беседе с kp.ru, чем опасно лечение этим лекарством.

Как отметил медик, новейшая разработка учёных назначается, когда в организме возникает цитокиновый шторм (ответ иммунной системы, поражающий внутренние органы). Одного укола пациенту хватает почти на месяц, а результативность достигает 90–100%. Но, по словам Иванова, у препарата есть опасный побочный эффект.

"Любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут скончаться от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом "Артлегиа" очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного — именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Не позже, не раньше", — предупредил доктор.

У болеющей ковидом Ларисы Гузеевой поражено 65% лёгких

У болеющей ковидом Ларисы Гузеевой поражено 65% лёгких

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом тогда поражения лёгких у звезды не нашли: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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