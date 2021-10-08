Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС

Решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство конституции страны над законами Евросоюза, — это атака против ЕС. Об этом в эфире телеканала BFM заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства её права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз", — сказал он, отметив, что польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза.

По его словам, данный вопрос является политическим и входит в список провокаций против ЕС. Клеман Бон также отметил, что есть риск выхода Польши из Евросоюза.

"Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия", — заключил госсекретарь.