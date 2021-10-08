Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС
По словам госсекретаря страны, вопрос является политическим и входит в список провокаций против Евросоюза.
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Решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство конституции страны над законами Евросоюза, — это атака против ЕС. Об этом в эфире телеканала BFM заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства её права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз", — сказал он, отметив, что польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза.
По его словам, данный вопрос является политическим и входит в список провокаций против ЕС. Клеман Бон также отметил, что есть риск выхода Польши из Евросоюза.
"Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия", — заключил госсекретарь.
Ранее Лайф писал о том, что в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. Всему виной решение Конституционного суда республики о приоритете конституции страны над европейским правом.
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