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Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС

По словам госсекретаря страны, вопрос является политическим и входит в список провокаций против Евросоюза.

8 октября, 08:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство конституции страны над законами Евросоюза, — это атака против ЕС. Об этом в эфире телеканала BFM заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства её права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз", — сказал он, отметив, что польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза.

По его словам, данный вопрос является политическим и входит в список провокаций против ЕС. Клеман Бон также отметил, что есть риск выхода Польши из Евросоюза.

"Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия", — заключил госсекретарь.

В Польше заявили, что не собираются покидать Евросоюз

В Польше заявили, что не собираются покидать Евросоюз

Ранее Лайф писал о том, что в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. Всему виной решение Конституционного суда республики о приоритете конституции страны над европейским правом.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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