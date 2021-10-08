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Зеленский помиловал более 30 осуждённых на Украине военных

По словам главы государства, он лично ознакомился с каждым делом.

8 октября, 08:35
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении или сокращении срока для 31 осуждённого военного. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

"В соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осуждённых", говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, он лично ознакомился с каждым делом помилованного военного. При этом председатель комиссии по вопросам помилования Андрей Гота рассказал, что наказание смягчили лицам, которые не совершали тяжкие преступления, а также имели особые заслуги перед государством.

Ранее Зеленский подписал указ о санкциях против сотрудников ФСБ. Киев грозится блокировкой активов, ограничением торговых операций, полётов и перевозок по территории страны.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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