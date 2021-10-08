Зеленский помиловал более 30 осуждённых на Украине военных
По словам главы государства, он лично ознакомился с каждым делом.
Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении или сокращении срока для 31 осуждённого военного. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
"В соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осуждённых", — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, он лично ознакомился с каждым делом помилованного военного. При этом председатель комиссии по вопросам помилования Андрей Гота рассказал, что наказание смягчили лицам, которые не совершали тяжкие преступления, а также имели особые заслуги перед государством.
Ранее Зеленский подписал указ о санкциях против сотрудников ФСБ. Киев грозится блокировкой активов, ограничением торговых операций, полётов и перевозок по территории страны.
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