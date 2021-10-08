Зеленский помиловал более 30 осуждённых на Украине военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении или сокращении срока для 31 осуждённого военного. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

"В соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осуждённых", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он лично ознакомился с каждым делом помилованного военного. При этом председатель комиссии по вопросам помилования Андрей Гота рассказал, что наказание смягчили лицам, которые не совершали тяжкие преступления, а также имели особые заслуги перед государством.