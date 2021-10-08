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В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Число летальных исходов возросло на 936 против 924 днём ранее. Это новый антирекорд.

8 октября, 08:42

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 246 человек. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, в стране выявляют более 27 тысяч заболевших второй день подряд.

Хуже всего дела обстоят в Москве (+4595 новых случаев заражения), Петербурге (+2501), Подмосковье (+1490), Самарской области (+657), Нижегородской области (+629), Башкирии (+615) и Воронежской области (+609).

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 936 против 924 днём ранее. Это новый антирекорд по смертности в нашей стране. Количество вылечившихся россиян возросло за сутки на 20 566. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.

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Ранее Лайф рассказывал, что Татьяна Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса. Вице-премьер признала, что вакцинация не панацея, однако лучший способ спасения человеческой жизни от смертельно опасной инфекции.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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