В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
Число летальных исходов возросло на 936 против 924 днём ранее. Это новый антирекорд.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 27 246 человек. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, в стране выявляют более 27 тысяч заболевших второй день подряд.
Хуже всего дела обстоят в Москве (+4595 новых случаев заражения), Петербурге (+2501), Подмосковье (+1490), Самарской области (+657), Нижегородской области (+629), Башкирии (+615) и Воронежской области (+609).
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 936 против 924 днём ранее. Это новый антирекорд по смертности в нашей стране. Количество вылечившихся россиян возросло за сутки на 20 566. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 88,4% от общего числа заразившихся.
Ранее Лайф рассказывал, что Татьяна Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса. Вице-премьер признала, что вакцинация не панацея, однако лучший способ спасения человеческой жизни от смертельно опасной инфекции.
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