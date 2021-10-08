Военный эксперт рассказал, с чем могла столкнуться американская атомная подлодка

Американская атомная подлодка USS Connecticut (SSN 22) могла столкнуться с рельефом морского дна, крупным морским животным или затонувшим судном. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился военный эксперт полковник запаса Виктор Мураховский, комментируя инцидент в международных водах Индо-Тихоокеанского региона.

"Лодка гигантская. Она в десятки раз превосходит размеры морского животного. Возможно, что при касании, например, резко изменили вектор направления движения лодки. Это не результат действия кинетической энергии из-за столкновения, а результат изменения вектора движения лодки", — предположил Мураховский.

По его словам, подводники не всегда сканируют окружающие воды, поскольку благодаря выключенному режиму активной эхолокации им удаётся сохранять маскировку.