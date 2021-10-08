В грузинском Батуми обрушилась часть пятиэтажного дома. Видео © Telegram / телеканал "360"

Часть жилого пятиэтажного дома обрушилась в Батуми на улице 26 Мая. Об этом сообщает издание Batumilebi. На месте работает спецтехника, мобилизованы пожарно-спасательные бригады.

"Жители помогают спасателям убирать обрушившуюся территорию. Повреждены около 10 машин. Из одной из них спасли ребёнка 6–7 лет. Малыш жив. Новой информации о жертвах нет, однако есть пострадавшие", — сообщают СМИ.

Местное телевидение сообщает, что из-под завалов живыми извлекли двух человек. По словам исполняющего обязанности мэра города, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.