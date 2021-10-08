В Москве выявили 4595 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4595 человек. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Вчера было ещё больше — 5404 новых заболевших, что стало антирекордом с 11 июля.

Число летальных исходов возросло на 71 против 69 днём ранее. Всего с начала эпидемии в городе умерло 29 525 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.