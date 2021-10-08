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В Москве выявили 4595 случаев заражения коронавирусом за сутки

Вчера было ещё больше — 5404 новых заболевших, что стало антирекордом с 11 июля.

8 октября, 08:58

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4595 человек. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Вчера было ещё больше — 5404 новых заболевших, что стало антирекордом с 11 июля.

Число летальных исходов возросло на 71 против 69 днём ранее. Всего с начала эпидемии в городе умерло 29 525 человек (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что власти Москвы намерены вернуться к практике поощрения горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. В Кремле эти планы одобрили, отметив, что все средства хороши, когда речь идёт о повышении роста числа привитых граждан и борьбе с пандемией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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