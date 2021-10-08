Оператор проекта "Сахалин-2" отгрузил в Японию первую партию "зелёного" СПГ
Первая партия российского экологичного СПГ даёт уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фото © sakhalinenergy.ru
Компания Sakhalin Energy, которая является оператором проекта "Сахалин-2", отгрузила первую партию углеродно-нейтрального СПГ в порту Пригородное. Топливо будет доставлено в Японию танкером "Гранд Анива", зафрахтованным у "Совкомфлота" для круглогодичных поставок.
"Первая партия российского экологичного СПГ даёт уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона", — прокомментировал глава компании Роман Дашков.
Япония является одним из основных покупателей сахалинского СПГ. В 2020 году в эту страну из порта Пригородное был отгружен наибольший объём сжиженного природного газа — 51,6%.
"Сахалин-2" — это проект, в рамках которого идёт освоение Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа, осуществляется производство и экспорт нефти и сжиженного природного газа.
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