Оператор проекта "Сахалин-2" отгрузил в Японию первую партию "зелёного" СПГ

Компания Sakhalin Energy, которая является оператором проекта "Сахалин-2", отгрузила первую партию углеродно-нейтрального СПГ в порту Пригородное. Топливо будет доставлено в Японию танкером "Гранд Анива", зафрахтованным у "Совкомфлота" для круглогодичных поставок.

"Первая партия российского экологичного СПГ даёт уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона", — прокомментировал глава компании Роман Дашков.

Япония является одним из основных покупателей сахалинского СПГ. В 2020 году в эту страну из порта Пригородное был отгружен наибольший объём сжиженного природного газа — 51,6%.