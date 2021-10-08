Москвичка прописала в "резиновой" квартире более 560 человек

В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая зарегистрировала в своей пустующей квартире более 560 граждан, прибывших в столицу из южных регионов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в посёлке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало. Даже сама "предприимчивая" женщина проживала в другом месте", — сказала она.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую отпустили под обязательства о явке.