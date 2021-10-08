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Москвичка прописала в "резиновой" квартире более 560 человек

За отдельную плату женщина регистрировала приезжих из южных регионов России. Сейчас она задержана.

8 октября, 09:29

Фото © Pexels

В Москве задержали 37-летнюю женщину, которая зарегистрировала в своей пустующей квартире более 560 граждан, прибывших в столицу из южных регионов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в посёлке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало. Даже сама "предприимчивая" женщина проживала в другом месте", — сказала она.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую отпустили под обязательства о явке.

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Ранее в Москве риелтор создала банду и завладела квартирами на 80 миллионов рублей. Мошенница соблюдала строгую конспирацию, поэтому подельники не знали ни её, ни других сообщников.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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