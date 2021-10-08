Салливан: Россия совершит ошибку, если использует рост цен на газ как политическое оружие

Если Россия использует рост цен на газ в Европе в качестве политического оружия, это будет большой ошибкой, которая в конечном счёте обернётся против Москвы. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы давно обеспокоены тем, что Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. Мы видели это ранее и, возможно, увидим в будущем. Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу", — сказал Салливан вещательной корпорации BBC.