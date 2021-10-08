Салливан: Россия совершит ошибку, если использует рост цен на газ как политическое оружие
По его мнению, Москва должна ответить на потребности рынка и увеличить поставки голубого топлива в Европу.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
Если Россия использует рост цен на газ в Европе в качестве политического оружия, это будет большой ошибкой, которая в конечном счёте обернётся против Москвы. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы давно обеспокоены тем, что Россия использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. Мы видели это ранее и, возможно, увидим в будущем. Считаю, что в России должны ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу", — сказал Салливан вещательной корпорации BBC.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе: 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. Позже началось резкое снижение. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
Комментариев: 0