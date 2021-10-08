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Один человек погиб при массовом отравлении мигрантов в московском хостеле

Приехавшему на место хозяину объекта пришлось ломать дверь, поскольку ему никто не открывал.

8 октября, 09:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве четверо уроженцев Узбекистана отравились в хостеле при автомойке. Об этом сообщил Mash.

Один из мигрантов успел позвонить владельцу, рассказав, что они с товарищами чувствуют себя плохо. Хозяин, поскольку никто не открывал, решил выломать дверь и увидел четырёх человек без сознания. Один скончался на месте, остальных доставили в больницу. Они в тяжёлом состоянии.

В России находится семь миллионов мигрантов, заявили в МВД

В России находится семь миллионов мигрантов, заявили в МВД

Как рассказала РИА "Новости" старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, предварительной версией произошедшего стало отравление неизвестным наркотическим веществом. Проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что число отравившихся суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 17 человек.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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