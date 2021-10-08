Один человек погиб при массовом отравлении мигрантов в московском хостеле

В Москве четверо уроженцев Узбекистана отравились в хостеле при автомойке. Об этом сообщил Mash.

Один из мигрантов успел позвонить владельцу, рассказав, что они с товарищами чувствуют себя плохо. Хозяин, поскольку никто не открывал, решил выломать дверь и увидел четырёх человек без сознания. Один скончался на месте, остальных доставили в больницу. Они в тяжёлом состоянии.