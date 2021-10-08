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На севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек

Как сообщили в столичной прокуратуре, виновник аварии никогда не получал водительского удостоверения.

8 октября, 09:21
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

На севере Москвы 21-летний водитель ВАЗа устроил ДТП с тремя пострадавшими. Видео © LIFE

На севере Москвы водитель автомобиля ВАЗ-2101 стал участником ДТП с тремя пешеходами. Столкновение произошло в районе Тимирязевской улицы, около дома № 44, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на нескольких человек. По предварительным данным, двое пострадавших госпитализированы с травмами, третьего осматривают медики, прибывшие на место аварии.

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Как сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 17 лет. Уточняется, что 21-летний виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения.

Ранее Лайф сообщал, что под Брянском столкнулись три легковушки, четыре человека погибли. Троих пострадавших, одного из которых пришлось деблокировать, направили в больницу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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