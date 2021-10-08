На севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек
Как сообщили в столичной прокуратуре, виновник аварии никогда не получал водительского удостоверения.
Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
На севере Москвы 21-летний водитель ВАЗа устроил ДТП с тремя пострадавшими. Видео © LIFE
На севере Москвы водитель автомобиля ВАЗ-2101 стал участником ДТП с тремя пешеходами. Столкновение произошло в районе Тимирязевской улицы, около дома № 44, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. Лайф публикует кадры с места происшествия.
Водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на нескольких человек. По предварительным данным, двое пострадавших госпитализированы с травмами, третьего осматривают медики, прибывшие на место аварии.
Как сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 17 лет. Уточняется, что 21-летний виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения.
Ранее Лайф сообщал, что под Брянском столкнулись три легковушки, четыре человека погибли. Троих пострадавших, одного из которых пришлось деблокировать, направили в больницу.
Лента новостей
Салливан: Россия совершит ошибку, если использует рост цен на газ как политическое оружие
сегодня в 09:15
Один человек погиб при массовом отравлении мигрантов в московском хостеле
сегодня в 09:15
Нобелевскую премию мира присудили филиппинской журналистке и главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову
сегодня в 09:07
Комментариев: 0