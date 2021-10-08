На севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек

На севере Москвы 21-летний водитель ВАЗа устроил ДТП с тремя пострадавшими. Видео © LIFE

На севере Москвы водитель автомобиля ВАЗ-2101 стал участником ДТП с тремя пешеходами. Столкновение произошло в районе Тимирязевской улицы, около дома № 44, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Водитель ВАЗа, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на нескольких человек. По предварительным данным, двое пострадавших госпитализированы с травмами, третьего осматривают медики, прибывшие на место аварии.

Как сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 17 лет. Уточняется, что 21-летний виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения.