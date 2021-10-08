Россияне рассказали, как будут отдыхать в новогодние праздники
Отмечается, что спрос на инвентарь для зимних видов спорта и тёплое бельё вырос уже сейчас.
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Компания "AliExpress Россия" и сервис покупки билетов Aviasales выяснили, куда отправятся россияне в новогодние праздники. Как оказалось, в почёте у них горнолыжный спорт и сноуборды. Причём большинство планирует отдыхать на родине.
Согласно результатам исследования, самое востребованное направление — это Кавказ, куда на новогодние праздники оформлено 9% авиабилетов от числа всех бронирований. На втором месте курорты города Сочи — 8%. Далее идут Урал (4%), Кольский полуостров с Мурманском и Кировском (2%), а также Байкал (1%). Из зарубежных стран оказались популярны Грузия (1%) и Болгария (0,5%).
Отмечается, что отправиться на российские горнолыжные курорты в новогодние каникулы можно в среднем за 7,5 тысяч рублей, в другие страны — за 21 тысячу рублей. На отечественных курортах россияне планируют в среднем отдыхать неделю, за границей же — на три дня больше.
Вместе с тем возрос спрос и на инвентарь для зимнего отдыха, сообщили аналитики. Чаще всего покупать стали санки и снегоходы. Также особой популярностью пользуются тюбинги, за которые покупатели готовы отдать до 3,8 тысячи рублей. Российские туристы приобретают крепления для лыж, комбинезоны, брюки, куртки, утеплённые перчатки и различные аксессуары.
Ранее Лайф писал, что первый этап программы туристического кешбэка был реализован в 2020 году. Такой возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
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