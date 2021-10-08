Россияне рассказали, как будут отдыхать в новогодние праздники

Компания "AliExpress Россия" и сервис покупки билетов Aviasales выяснили, куда отправятся россияне в новогодние праздники. Как оказалось, в почёте у них горнолыжный спорт и сноуборды. Причём большинство планирует отдыхать на родине.

Согласно результатам исследования, самое востребованное направление — это Кавказ, куда на новогодние праздники оформлено 9% авиабилетов от числа всех бронирований. На втором месте курорты города Сочи — 8%. Далее идут Урал (4%), Кольский полуостров с Мурманском и Кировском (2%), а также Байкал (1%). Из зарубежных стран оказались популярны Грузия (1%) и Болгария (0,5%).

Отмечается, что отправиться на российские горнолыжные курорты в новогодние каникулы можно в среднем за 7,5 тысяч рублей, в другие страны — за 21 тысячу рублей. На отечественных курортах россияне планируют в среднем отдыхать неделю, за границей же — на три дня больше.