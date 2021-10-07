Экошиза и геополитические авантюры: Почему Европа страдает от высоких цен на газ Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как Европа сейчас расплачивается за свои экологические и политические грехи. 6 октября, 21:40 Фото © ТАСС / РА / Igor Kralj

На европейском газовом рынке продолжаются, по меткому выражению Владимира Путина, "истерика и какая-то неразбериха". 6 октября на торгах биржевая цена газа в Европе достигла астрономического показателя — 1900 долларов, после чего упала "всего" до 1360. Правительства Франции, Испании, Греции, Румынии и Чехии требуют от Еврокомиссии навести порядок и разобраться с функционированием газового рынка, а сама Еврокомиссия в лице её первого зампредседателя разводит руками и говорит, что причина кризиса в том, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет.

И формально это действительно так — достиг. Из-за этого европейские хранилища не могут быть заполнены до нужного объёма в преддверии зимы, что, в свою очередь, усиливает панику и способствует ещё большему повышению цены на газ. Однако вопрос в том, почему спрос достиг такого уровня. Только ли от холодной прошлой зимы, жаркого нынешнего лета и постепенного выползания национальных экономик из экономического ковидного кризиса?

На самом деле главной, системной причиной нынешней "истерики и неразберихи" стало то, что европейская энергетика — важнейшая отрасль с точки зрения экономики государств — долгие годы находилась под влиянием двух групп шизы. Которые привели энергобезопасность ЕС к состоянию краха.

Первая группа — это экошиза. Целый сонм партий, активистов, зарабатывающих на экологических вопросах компаний, лоббировали переход Европы на так называемую зелёную энергетику. Требовали замены "грязных" газа и нефти, а также "опасной" атомной энергии (которой до сих пор нет равных с точки зрения сочетания чистоты, эффективности и дешевизны) на солнце, ветер и тому подобное.

Скажем сразу: сама по себе "зелёная энергетика" является правильным, ориентированным на будущее процессом, как и экология в целом. Однако это не означает, что все её нормы нужно беспрекословно внедрять, не считаясь ни с какими доводами разума и не признавая компромиссов.

— Никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный, — говорит Путин.

Однако плавного перехода в ЕС не было. Целый ряд государств — в частности Германия — пошли на поводу у экошизы и стали насиловать национальную энергосистему (например, отказываясь от атомной энергетики), не думая о том, что та же ветряная энергетика напрямую зависит от состояния погоды. Энергоколлапс в Техасе в феврале 2021 года (когда ветряки из-за снега и низкой температуры встали, после чего штат в буквальном смысле замёрз), итог которого 150 погибших и почти 200 миллиардов долларов ущерба, никого ничему не научил. И сейчас, когда над Северным морем установилась безветренная погода, встают уже европейские ветряки. Хорошо хоть не зимой.

Вторая группа — это геополитическая шиза. Целый ряд политиков, выступавших против развития российско-европейских отношений, вдруг озаботила проблема диверсификации поставок газа. Они вдруг решили, что зависимость Европы от импорта российского голубого топлива — дешёвого, надёжного — является чуть ли не угрозой европейской энергетической безопасности. Поэтому Европа начала не просто искать альтернативных поставщиков (на что, в общем-то, имела право), но стала также вставлять палки в колёса российским трубопроводным проектам, добившись отмены "Южного потока" (который должен был поставлять российский газ напрямую через Чёрное море в ЕС, конкретнее — в Болгарию) и замедления строительства "Северного потока – 2". Кроме того, некоторые европейские страны приняли решение отказаться от долгосрочных контрактов в пользу покупки газа на "честной, рыночной бирже" — и всё под аплодисменты американцев, уверявших, что они могут обеспечить потребности Старого Света в газе за счёт своего СПГ.

За эту политику ЕС и поплатился. — Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести — и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят — к серьёзным дисбалансам, — заявил Путин.

Новых стабильных поставщиков Европа не нашла — Северную Африку лихорадит, любые поставки через Турцию делают Европу зависимой от хотелок Реджепа Эрдогана (для чего он и пытается замкнуть все поставки на турецкий транзит). Новых мощностей для транзита российского газа Европа не получила, да к тому же ещё поставила под сомнение безопасность поставок текущих — в основном из-за поддержки неадекватного поведения киевского режима. Что же касается американцев, дары обещающих, то они эти дары не принесли — американский СПГ отправился туда, где его покупают дороже. В данном случае — в Восточную Азию.

Конечно, чисто теоретически у европейских лидеров ещё есть возможность хотя бы частично исправить ситуацию. Для этого надо всего лишь надеть намордник экошизе (хотя бы с целью освободить экологическую повестку от влияния разного рода Грет Тунберг), а также в режиме ошпаренного ёжика сертифицировать "Северный поток – 2", причём дать возможность проекту работать на полную мощность, то есть качать все 55 миллиардов кубов. Однако для такого шага европейским политикам нужны сила воли и сила разума в виде готовности признавать свои ошибки. Ни того ни другого у европейцев нет. Поэтому руководители ЕС только и могут что жаловаться на "высокий спрос", а политики помельче — обвинять Москву в том, что она не особо спешит спасать Европу. Снова.

Авторы Геворг Мирзаян