Твоя совсем не понимать: Почему Узбекистан решил прижать русский язык В узбекском Чирчике запустили флешмоб — русские слова зачёркивают, в то время как в Москве вывески в метро дублируют на узбекском, чтобы мигрантам было удобно. 5 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В узбекском городе Чирчик, расположенном в Ташкентской области, появился "челлендж" с призывом говорить строго на узбекском. Известно, что уже ранее хокимият (мэр) Ташкента в своём telegram-канале заявлял об аналогичном "челлендже". Согласно ему, жителям города предлагалось в общественных местах развешивать таблички, которые мотивировали бы разговаривать на государственном языке. В магазинах и общественных местах теперь клеят самодельные плакаты с узбекскими и русскими словами. Русское слово отмечают красным крестиком — мол, запрет, а узбекское — зелёной галочкой.

Следует отметить, что русский язык в Узбекистане всегда был бытовым, в том числе и для представителей коренной нации. Учитывая, что всё трудоспособное население страны работает в России, знание русского языка является приоритетным.

Русскими и русскоязычными пользователями Интернета и жителями Узбекистана данное начинание было расценено однозначно — как гонение на русский язык и его носителей, однако в мэрии города такую трактовку считают необоснованной.

— Это неправильно. Мы только учим просто правильно говорить по-узбекски. Ничего мы не запрещали, — заявил пресс-секретарь хокимията Чирчика Фахриддин Кадыров.

Следует отметить, что, например, в России делается всё, чтобы гостям из Узбекистана было удобно. Так, все объявления в "профильном" московском аэропорту Домодедово озвучивают в том числе и на узбекском. Все вывески и указатели тоже на этом языке. В столичной подземке на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая", от которых ходит транспорт до миграционного центра "Сахарово", тоже все указатели дублируются на узбекском языке.

Как отметил эксперт по Средней Азии Никита Мендкович, причиной для столь странного "челленджа" может быть попытка местных властей заигрывать с националистами, делая им "приятно". — Пока что в Ташкенте языковой проблемы нет — и русский и узбекский языки в бытовом общении используются равноправно. Подобные же начинания лишь нагнетают ситуацию, но ничего не решают, и единственное, что они могут, — это спровоцировать новую волну националистической истерии. Сейчас ситуация в этой стране стабильная, так как в Узбекистане высокая доля титульного населения, но за этим могут стоять внешние силы, которым хотелось бы искусственно нагнетать конфликт, чтобы подорвать позиции действующей власти, — сказал Мендкович.

Ничего хорошего в такой практике нет, считает политолог Дмитрий Родионов. По его мнению, это, конечно, не языковые патрули, как в соседней Киргизии, но всё равно мягкое выдавливание русского языка с территории бывших советских республик. При этом, уточняет эксперт, в России с языками народов Средней Азии дела обстоят более прагматично.

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— Эти люди к нам в основном на работу едут, то есть они уже должны знать язык, так что, я думаю, если какая-то вывеска будет на другом языке, ничего страшного. Но делать документы на языках других народов — это бессмысленно, если человек не может элементарно прочитать русский документ, то как он тут работать будет. Я думаю, мигрантам нужно как минимум поощрять знание русского языка, в том числе и у себя на родине, если они собираются работать тут. Это же вещи взаимосвязанные, — отметил эксперт.

Однако "проблема" русского языка может быть характера отнюдь не для жителей Средней Азии. На данный момент, напоминает политолог Алексей Мартынов, русский является языком науки и языком межнационального общения в бывших советских республиках.

— Я, честно говоря, вообще сомневаюсь, что гражданин Узбекистана, который не умеет читать на русском, умеет читать на узбекском. Русский был и остаётся языком межнационального общения, языком науки, и это нельзя поставить под сомнение. Более того, огромная часть даже художественной литературы в этих странах присутствует именно на "великом и могучем", просто потому что на узбекском не существует достаточного массива необходимых авторов, данных, историй, — сказал политолог.

Он добавил, что с достаточно большой вероятностью под видом защиты национального языка в Узбекистане идёт процесс отказа от русского в пользу английского языка. Формальный повод отказа от русского языка в пользу национального приведёт лишь к замещению русского на другой иностранный.

— Они уже это провернули в восточноевропейских государствах, после того как система соцлагеря перестала существовать. Этих целей они не скрывают, участвуют в этом различные западные фонды, в том числе фонд Сороса. Они понимают механизмы, через которые один язык вытесняется другим, и эти проекты расписаны на десятилетия вперёд. Сначала население в силу советского образования сопротивляется, но старшее поколение отходит в прошлое — и его заменяет новое, которому уже можно это вбивать в голову. У нас же это тоже было в 1990-е — начале 2000-х — все эти бесплатные курсы английского от странных людей. Мы их выгнали, а там они окопались, — пояснил Алексей Мартынов.

Он также отметил, что снижение роли русского языка в обязательном порядке скажется и на квалификации узбекских и шире — среднеазиатских работников. В угоду ложно понимаемому патриотизму узбекские националисты лишь ухудшают положение своих сограждан на трудовом рынке России и стран бывшего СССР.

Авторы Никита Юрченко