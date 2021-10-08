Песков рассказал, как Путин провёл свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметил свой день рождения. По его словам, праздничный день для Владимира Путина проходил в рабочем режиме.

"Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени всё-таки была потрачена на рабочие вопросы", — ответил он на вопрос журналистов.

Официальный представитель Кремля добавил, что в рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента. Вечером — личное пространство президента. И тогда его поздравляли родные и близкие.