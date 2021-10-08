Песков рассказал, как Путин провёл свой день рождения
Он отметил, что, несмотря на поздравления, большая часть времени российского лидера была потрачена на рабочие вопросы.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства отметил свой день рождения. По его словам, праздничный день для Владимира Путина проходил в рабочем режиме.
"Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени всё-таки была потрачена на рабочие вопросы", — ответил он на вопрос журналистов.
Официальный представитель Кремля добавил, что в рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента. Вечером — личное пространство президента. И тогда его поздравляли родные и близкие.
Ранее Лайф сообщал, что Путин с самого утра 7 октября принимал поздравления от зарубежных коллег. Среди них уже отметились лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Турции, а также премьеры Израиля и Армении и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
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