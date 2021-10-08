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В Кремле заявили о желании "разморозить" отношения с ЕС

По словам Дмитрия Пескова, Москва никогда "не была инициатором свёртывания работы" по налаживанию отношений с Евросоюзом.

8 октября, 09:39

Фото © Pixabay

Россия заинтересована в "размораживании" отношений с Евросоюзом, хотя с трудом воспринимает биполярные формулировки о необходимости "сдерживать" нашу страну. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва "не была инициатором свёртывания работы" по линии ЕС.

"Российский принцип в отношениях с Брюсселем достаточно прост: мы заинтересованы в размораживании этих отношений", указал представитель Кремля.

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Ранее посол ЕС предупредил Россию о рисках из-за резкого роста цен на газ. По его мнению, как надёжный поставщик, страна должна отреагировать на сложившуюся ситуацию и увеличить поставки.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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