В Кремле заявили о желании "разморозить" отношения с ЕС

Россия заинтересована в "размораживании" отношений с Евросоюзом, хотя с трудом воспринимает биполярные формулировки о необходимости "сдерживать" нашу страну. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва "не была инициатором свёртывания работы" по линии ЕС.