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63-летняя Шэрон Стоун оконфузилась на съёмке, когда откровенное платье слетело с её груди

Голливудская актриса в смелом наряде поразила воображение поклонников фигурой, которую просто невозможно иметь в таком возрасте.

8 октября, 08:10

Фото © Instagram / sharonstone

Известная 63-летняя актриса Шэрон Стоун приобрела статус секс-символа после съёмок двух частей "Основного инстинкта". И неудивительно, ведь эффектная внешность звезды идеально сочеталась с её шикарной фигурой. Возраст никак не отразился на формах Шэрон, и теперь фанаты могут сказать об этом с уверенностью — а всё из-за последней съёмки актрисы, пишет The Sun.

Звезда устроила фотосессию на юге Франции, примерив необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали обнажённую грудь, а длинная чёрная юбка сидела так низко, что в ней уже не было смысла. Актриса позировала в рискованном наряде, когда произошёл конфуз (которого все ждали). Стоило Шэрон повернуться, как топ отошёл и грудь секс-символа вырвалась на свободу.

Фото © Instagram / sharonstone / paris_libby

Фото © Instagram / sharonstone / paris_libby

Многим это напомнило тот самый момент из фильма "Основной инстинкт", который стал культовым для многих поколений. Когда Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл сидит на допросе в коротком белом платье, а затем чувственно перекидывает одну ногу на другую, и оказывается, что на актрисе нет белья. Этот эпизод не только принёс Шэрон известность, но и сложил вокруг неё дерзкий образ, от которого та ещё долго не могла избавиться.

Фото © Instagram / sharonstone

Фото © Instagram / sharonstone

На самом деле премьера "Основного инстинкта" привела актрису в ярость. Во время съёмок того самого момента режиссёр объяснил Шэрон, что её белое бельё слепит в камеру и мешает процессу. Мужчина заверил девушку, что её интимные части окажутся за кадром и волноваться не стоит. Актриса, у которой не было ни карьеры, ни авторитета, согласилась, а потом на премьере увидела, что все желающие теперь могут познакомиться с ней куда ближе, чем ей хотелось.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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