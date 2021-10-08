63-летняя Шэрон Стоун оконфузилась на съёмке, когда откровенное платье слетело с её груди

Известная 63-летняя актриса Шэрон Стоун приобрела статус секс-символа после съёмок двух частей "Основного инстинкта". И неудивительно, ведь эффектная внешность звезды идеально сочеталась с её шикарной фигурой. Возраст никак не отразился на формах Шэрон, и теперь фанаты могут сказать об этом с уверенностью — а всё из-за последней съёмки актрисы, пишет The Sun.

Звезда устроила фотосессию на юге Франции, примерив необычное платье бренда Schiaparelli. Золотые цветы прикрывали обнажённую грудь, а длинная чёрная юбка сидела так низко, что в ней уже не было смысла. Актриса позировала в рискованном наряде, когда произошёл конфуз (которого все ждали). Стоило Шэрон повернуться, как топ отошёл и грудь секс-символа вырвалась на свободу.

Фото © Instagram / sharonstone / paris_libby

Многим это напомнило тот самый момент из фильма "Основной инстинкт", который стал культовым для многих поколений. Когда Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл сидит на допросе в коротком белом платье, а затем чувственно перекидывает одну ногу на другую, и оказывается, что на актрисе нет белья. Этот эпизод не только принёс Шэрон известность, но и сложил вокруг неё дерзкий образ, от которого та ещё долго не могла избавиться.

Фото © Instagram / sharonstone