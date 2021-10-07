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В Сеть слили пикантное видео с закрытой вечеринки, где Варнава разделась на глазах у звёздных гостей

За несколько дней до этого телеведущая анонсировала выступление, пообещав фурор, но такого не ожидали даже самые смелые.

7 октября, 09:27

Фото © Instagram / kativarnava, Telegram / "НеМалахов"

36-летняя комик и актриса Екатерина Варнава на днях объявила о запуске собственного бурлеск-шоу "Абсолютно нага", которое пройдёт ограниченным показом. Артистка сыграет в нём главную роль, которая потребует от неё значительно оголиться. Накануне прошёл закрытый показ, на котором побывали такие звёзды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие.

Видео © Telegram / "НеМалахов"

Во время шоу Екатерина щеголяла в различных откровенных нарядах, но финал выступления по-настоящему шокировал всех. Артистка вышла к зрителям в пеньюаре из перьев и, немного подразнив их, распахнула одежду, представ перед всеми в крошечных трусиках. Обнажённую грудь юмористки закрывали пэстис со стразами.

Фото © Telegram / "НеМалахов"

Фото © Telegram / "НеМалахов"

По словам Екатерины, она не собиралась повышать свою популярность, раздеваясь перед сливками шоубиза. Цель у кабаре-шоу была другой — поднять несколько тем, о которых в обществе принято не говорить. Комик уверена, что взгляд на женщин уже давно пора менять, ведь они обладают собственным мнением и чувственностью.

Фото © Instagram / kativarnava и cravemoscow

Фото © Instagram / kativarnava и cravemoscow

Мы откровенно рискнём обсудить вопросы сексуальности и чувств женщин, открыто без стеснения взглянем красоте в глаза и попробуем любовью к себе пробить потолок зашоренных шовинистских взглядов

Екатерина Варнава

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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