В Сеть слили пикантное видео с закрытой вечеринки, где Варнава разделась на глазах у звёздных гостей

36-летняя комик и актриса Екатерина Варнава на днях объявила о запуске собственного бурлеск-шоу "Абсолютно нага", которое пройдёт ограниченным показом. Артистка сыграет в нём главную роль, которая потребует от неё значительно оголиться. Накануне прошёл закрытый показ, на котором побывали такие звёзды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие.

Видео © Telegram / "НеМалахов"

Во время шоу Екатерина щеголяла в различных откровенных нарядах, но финал выступления по-настоящему шокировал всех. Артистка вышла к зрителям в пеньюаре из перьев и, немного подразнив их, распахнула одежду, представ перед всеми в крошечных трусиках. Обнажённую грудь юмористки закрывали пэстис со стразами.

Фото © Telegram / "НеМалахов"

По словам Екатерины, она не собиралась повышать свою популярность, раздеваясь перед сливками шоубиза. Цель у кабаре-шоу была другой — поднять несколько тем, о которых в обществе принято не говорить. Комик уверена, что взгляд на женщин уже давно пора менять, ведь они обладают собственным мнением и чувственностью.

Фото © Instagram / kativarnava и cravemoscow