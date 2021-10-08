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Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Поп-звезда нулевых дала интервью на телевидении, но её внешний облик заставил многих поклонников потереть глаза.

8 октября, 07:12

Фото © Instagram / ricky_martin

49-летний пуэрто-риканский певец Рики Мартин достиг своего пика популярности в нулевых годах, когда выпустил хиты Livin' la Vida Loca и She Bangs. Но и сейчас фанаты с нежностью вспоминают своего кумира, который периодически напоминает о себе новыми песнями. Недавно артист появился на телевидении и шокировал поклонников внешним видом, пишет La Vanguardia.

Фото © Twitter / Replicant и Instagram / ricky_martin

Фото © Twitter / Replicant и Instagram / ricky_martin

В соцсетях начали распространяться снимки с отёкшим певцом, лицо которого выглядело бугристым и воспалённым. Рики был похож на жертву пластического хирурга, но не подавал вида и отвечал на вопросы как ни в чём не бывало. Пользователи Сети обвинили артиста в злоупотреблении ботоксом и прочими процедурами, сравнивая с Микки Рурком — актёром, который был первым красавчиком Голливуда, но затем загубил свою карьеру, пристрастившись к пластике.

Не могу узнать! Если Рики Мартин, то я в шоке

Kate Myasnikova

Опыт Микки Рурка никого ничему не научил?)

Ольга Осовец

Фото © Twitter / Replicant и Instagram / ricky_martin

Фото © Twitter / Replicant и Instagram / ricky_martin

Не могу. 1999-й. Чувак, ну как так ты себя испортил? Мужчины же красиво стареют

Hanna_Vitana

Может, он прибухивает?🧐... ой, не верится, что это Рики Мартин😪

Hot_G _Wth5sz

Видео © Instagram / latinxnow

Однако певец поспешил заверить всех в обратном. Рики объяснил, что в тот день попробовал новую мультивитаминную сыворотку, которая вызвала аллергическую реакцию. Подумав, что ничего страшного не случится, артист не отменил интервью, хоть ему и было некомфортно. Во время ролика певец указывал на мимические морщины и специально корчил рожицы в камеру, чтобы показать, что мышцы лица не подверглись влиянию уколов.

Добрый день, добрый день, моя семья! Я заметил, что вы волновались, будто я сделал ботокс или какую-то операцию, но будьте спокойны — я не делал, клянусь. Если бы я вколол филлеры или что-то похожее, я бы сразу вам рассказал, у меня нет секретов

Рики Мартин

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"Красивой уже была": Обезображенная экс-жена Аршавина раскрыла, что теперь станет с её внешностью

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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