"Красивой уже была": Обезображенная экс-жена Аршавина раскрыла, что теперь станет с её внешностью

Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.