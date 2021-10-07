"Красивой уже была": Обезображенная экс-жена Аршавина раскрыла, что теперь станет с её внешностью
Мама троих детей не знает, получится ли у неё когда-нибудь вернуть себе былую красоту, чтобы на фото перестать закрывать лицо руками.
Фото © YouTube / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ
38-летняя журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина спустя два месяца молчания объявилась в соцсетях и теперь шокирует подписчиков новыми признаниями. В комментариях к фото с другом Алиса рассказала, что происходит в её жизни. Оказалось, что пока мечтам об операции, которая восстановит лицо женщины, не суждено сбыться. Однако она радуется жизни и пытается приспособиться к жизни "без лица".
Фото © Instagram / arshavina_alisia_7
Плохо я. Неоперабельна на сегодня, а может, и уже. Лица нет. Но, вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого. Сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. <...> Энергия сейчас возвращается, а значит, и без лица можно
Фото © Instagram / arshavina_alisia_7 и YouTube / Россия-1
Сейчас бывшую жену Аршавина поддерживают дети, вместе с которыми Алиса пытается справиться с трудностями. Сын и две дочери придают маме сил, на своём примере показывая, как нужно бороться. Сейчас журналистка переживает не самые лёгкие времена — дают о себе знать проблемы со здоровьем.
Фото © YouTube / ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ и Instagram / arshavina_alisia_7
Аутоиммунное заболевание привело к некрозу тканей лица, оставив женщину без носа. Из-за проблем с суставами она одно время не могла ходить, а пережитый коронавирус и операция из-за острого панкреатита лишь ухудшили состояние матери-одиночки. Бывший муж Андрей Аршавин не только не помогает Алисе, но и усложняет ей жизнь — в этом году он отсудил у экс-возлюбленной дом, в котором она жила с детьми.
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