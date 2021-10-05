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Экс-жена Аршавина объявилась в Instagram спустя два месяца, сделав о себе жуткое признание

Судя по всему, журналистке очень хотелось поделиться наболевшим, раз она рассказала об этом подписчикам в комментариях.

5 октября, 15:06

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

38-летняя журналистка и в прошлом модель Алиса Аршавина два месяца назад пропала изо всех соцсетей, чем изрядно встревожила подписчиков. У мамы троих детей серьёзные проблемы со здоровьем: аутоиммунное заболевание вместе с некрозом почти уничтожило её лицо, из-за проблем с суставами у Алисы отнялись ноги, а недавний коронавирус и операция из-за острого панкреатита только ухудшили ситуацию.

Фото © Twitter / Mama66.ru и YouTube / Россия-1

Фото © Twitter / Mama66.ru и YouTube / Россия-1

Поэтому молчание длиною в два месяца стало тревожным звоночком, но недавно бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поделилась видео со своей дочерью. В комментариях под ним подписчица поинтересовалась, как у неё дела, и та ответила душераздирающе честно, что уже просто не знает.

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb и YouTube / Россия-1

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb и YouTube / Россия-1

Я не знаю, меня как нет. Вначале просто убили, в недавнем прошлом агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она шепчет вечерами фразы мне, что впереди, лопочет, потом обнимет — и всё, как забыла

Алиса Аршавина

Подписчики не обрадовались тяжёлому состоянию кумира, пожелав ей здоровья. "Всё будет хорошо! И это пройдёт!", "Держитесь, Алиса!", "Всё наладится, вот увидите!" — писали неравнодушные в комментариях. Бывший муж журналистке не помогает — ни морально, ни физически, мало того, он даже отсудил у неё дом. С родной дочерью Есенией Аршавин не видится, хотя Алиса не против их общения. А со старшими детьми, которые остались с Юлией Барановской, у футболиста не заладилось настолько, что телеведущая подала на него в суд на алименты.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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