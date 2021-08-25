Актёр из сериала "Баффи — истребительница вампиров" попал за решётку, превратив свою жизнь в ад

Бывшего актёра Николаса Брендона арестовали в штате Индиана по обвинению в подделке рецептов на сильнодействующие препараты, хранении и продаже наркотиков. 18 августа американца заметили патрульные округа Виго. Согласно письменным показаниям, полученным TMZ, автомобилист ехал по дороге, шатаясь из стороны в сторону, и регулярно поворачивал, конечно, не включая поворотники.

Когда Николаса остановили, полицейские заметили, что он сильно потел и нервничал. Пульс у мужчины был также повышен. Мужчина дал своё удостоверение личности, и лишь в участке выяснилось, что оно принадлежало его брату близнецу Келли Доновану Шульцу, который также работал в кино и на телевидении

Фото © Terre Haute City Police Dept

Когда полицейские осмотрели автомобиль, они нашли небольшой пластиковый пакет с остатками порошка, а также таблетки и лекарства, прописанные некоему Николасу Бендеру. Кроме того, в машине был рецепт препаратов для его брата. Вот почему Николас соврал сотрудникам о своей личности. Оправдываясь, бывший актёр рассказал, что они с братом принимают одинаковые лекарства и часто получают таблетки друг за друга.

Фото © Twitter / CBR

Однако дальнейшее расследование показало, что удостоверение с именем брата было поддельным. Брендона арестовали. Согласно протоколу Верховного суда округа Виго, он предстанет перед судом на слушании 2 декабря. Его адвокат Кристофер Эскью от комментариев отказался.

Напомним, "Баффи — истребительница вампиров" — американский сериал, повествовавший о жизни девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. В телешоу Николас исполнил роль Ксандера Харриса. С 1997 по 2003 год вышло семь сезонов мистической драмы