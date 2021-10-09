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"Восстала, как птица феникс": Голубкина возвращается на сцену после сложного перелома и реанимации

Первый за год концерт актрисы состоится 9 октября в Центральном академическом театре Российской армии.

9 октября, 03:44
<p>Актриса Лариса Голубкина. Фото © Сергей Бобылев</p>

Актриса Лариса Голубкина. Фото © Сергей Бобылев

Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Трое в лодке, не считая собаки" Лариса Голубкина справилась с "нечеловеческими испытаниями" и сейчас готова вернуться на сцену. Об этом объявил известный актёр Станислав Садальский на своей странице в "Инстаграме".

"Голубкина возвращается на сцену! Пройдя нечеловеческие испытания, сломав шейку бедра, CoViD, реанимацию, решался вопрос жизни или смерти, она восстала, как птица феникс", — сообщил актёр.

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Садальский уточнил, что первый за год концерт актрисы состоится 9 октября в Центральном академическом театре Российской армии. По его словам, все билеты уже проданы.

Напомним, что звезда фильмов "Гусарская баллада" и "Трое в лодке, не считая собаки" Лариса Голубкина попала в больницу с переломом бедра в декабре 2020 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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