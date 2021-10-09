"Восстала, как птица феникс": Голубкина возвращается на сцену после сложного перелома и реанимации
Первый за год концерт актрисы состоится 9 октября в Центральном академическом театре Российской армии.
Актриса Лариса Голубкина. Фото © Сергей Бобылев
Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Трое в лодке, не считая собаки" Лариса Голубкина справилась с "нечеловеческими испытаниями" и сейчас готова вернуться на сцену. Об этом объявил известный актёр Станислав Садальский на своей странице в "Инстаграме".
"Голубкина возвращается на сцену! Пройдя нечеловеческие испытания, сломав шейку бедра, CoViD, реанимацию, решался вопрос жизни или смерти, она восстала, как птица феникс", — сообщил актёр.
Садальский уточнил, что первый за год концерт актрисы состоится 9 октября в Центральном академическом театре Российской армии. По его словам, все билеты уже проданы.
Напомним, что звезда фильмов "Гусарская баллада" и "Трое в лодке, не считая собаки" Лариса Голубкина попала в больницу с переломом бедра в декабре 2020 года.
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