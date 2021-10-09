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Кабмин разработал новые правила начисления зарплат медикам

Они предполагают, что оплата труда работников здравоохранения будет определяться в едином для всей страны порядке.

9 октября, 03:20
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Минтруда и Минздрав России выработали новый механизм выплаты зарплат врачам и медицинскому персоналу. Инициатива находится в стадии доработки, пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.

"Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение", — сообщили в Министерстве труда.

Предполагается, что оплата труда работников здравоохранения будет определяться в едином для всей страны порядке. При этом зарплата будет формироваться из оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Как отмечает "Ъ", благодаря реформе размер заработка младшего и среднего медперсонала вырастет до 64%, а для врачей — до 57%.

По данным издания, запуск профильного пилотного проекта запланирован на следующий год в семи регионах, в которых находится 440 медучреждений.

В "Лиге защиты врачей" оценили возможность обновления системы оплаты труда медиков

В "Лиге защиты врачей" оценили возможность обновления системы оплаты труда медиков

Напомним, что о работе Министерства труда и социальной защиты РФ над проектом, который устанавливает новые правила оплаты труда для работников сферы здравоохранения, стало известно весной.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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