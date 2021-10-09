Кабмин разработал новые правила начисления зарплат медикам
Они предполагают, что оплата труда работников здравоохранения будет определяться в едином для всей страны порядке.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Минтруда и Минздрав России выработали новый механизм выплаты зарплат врачам и медицинскому персоналу. Инициатива находится в стадии доработки, пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся постановление правительства.
"Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение", — сообщили в Министерстве труда.
Предполагается, что оплата труда работников здравоохранения будет определяться в едином для всей страны порядке. При этом зарплата будет формироваться из оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Как отмечает "Ъ", благодаря реформе размер заработка младшего и среднего медперсонала вырастет до 64%, а для врачей — до 57%.
По данным издания, запуск профильного пилотного проекта запланирован на следующий год в семи регионах, в которых находится 440 медучреждений.
Напомним, что о работе Министерства труда и социальной защиты РФ над проектом, который устанавливает новые правила оплаты труда для работников сферы здравоохранения, стало известно весной.
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