Украинский полковник предупредил Россию об "ударе в спину"

Противостоять призывам России к выполнению Минских соглашений Киеву поможет появление военно-учебной миссии ЕС на Украине. Подобное развитие событий станет "ударом в спину" Москвы, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Ведь чем сильнее украинские вооружённые силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин", — объяснил военный эксперт.

По мнению Жданова, выполнение Минских соглашений украинской стороной приведёт к изменению баланса сил в Восточной Европе. Если это удастся, то президент России "фактически станет королём на постсоветском пространстве", считает полковник.