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Украинский полковник предупредил Россию об "ударе в спину"

По мнению Жданова, это сделает вооружённые силы Незалежной сильнее.

9 октября, 02:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

Фото © Facebook / Міністерство оборони України

Противостоять призывам России к выполнению Минских соглашений Киеву поможет появление военно-учебной миссии ЕС на Украине. Подобное развитие событий станет "ударом в спину" Москвы, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Ведь чем сильнее украинские вооружённые силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин", — объяснил военный эксперт.

На Украине допустили потерю четверти территорий при отказе от Минских договорённостей

На Украине допустили потерю четверти территорий при отказе от Минских договорённостей

По мнению Жданова, выполнение Минских соглашений украинской стороной приведёт к изменению баланса сил в Восточной Европе. Если это удастся, то президент России "фактически станет королём на постсоветском пространстве", считает полковник.

Ранее советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев больше не связан обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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