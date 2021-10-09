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Минобороны раскрыло облик и характеристики сверхлёгкой ракеты "Иркут"

Первый пуск обоих типов носителей планируют осуществить с Плесецка уже в 2024 году.

9 октября, 02:31

Фото © Министерство обороны России

Минобороны РФ представило облик и технические характеристики новейшей российской сверхлёгкой ракеты-носителя "Иркут". Информация об этом содержится в очередном номере научного журнала ракетно-космической корпорации "Энергия" "Космическая техника и технологии".

Фото © Министерство обороны России

Фото © Министерство обороны России

Планируется, что "Иркут" будет существовать в двух вариантах — одноразовом и многоразовом (с возвращением на крыльях). Вес первой составит 23,6 тонны, второй — 25. Одноразовая ракета будет доставлять на околоземную орбиту (200 километров) 584 кг груза, а на геостационарную орбиту — 84 кг. Многоразовая сможет доставить 398 и 60 килограммов соответственно. Для топлива будут использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (получил название "апогейный модуль").

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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