Минобороны раскрыло облик и характеристики сверхлёгкой ракеты "Иркут"
Первый пуск обоих типов носителей планируют осуществить с Плесецка уже в 2024 году.
Фото © Министерство обороны России
Минобороны РФ представило облик и технические характеристики новейшей российской сверхлёгкой ракеты-носителя "Иркут". Информация об этом содержится в очередном номере научного журнала ракетно-космической корпорации "Энергия" "Космическая техника и технологии".
Фото © Министерство обороны России
Планируется, что "Иркут" будет существовать в двух вариантах — одноразовом и многоразовом (с возвращением на крыльях). Вес первой составит 23,6 тонны, второй — 25. Одноразовая ракета будет доставлять на околоземную орбиту (200 километров) 584 кг груза, а на геостационарную орбиту — 84 кг. Многоразовая сможет доставить 398 и 60 килограммов соответственно. Для топлива будут использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (получил название "апогейный модуль").
Предположительная дата первых запусков ракеты с Плесецка — 2024 год. ЦНИИмаш занимается разработкой в рамках опытно-конструкторского проекта "Крыло-СВ".
Ранее стало известно, что ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Субмарина находилась на поверхности воды. Испытания проходили в Баренцевом море и были признаны успешными.
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