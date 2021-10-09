Минобороны раскрыло облик и характеристики сверхлёгкой ракеты "Иркут"

Планируется, что "Иркут" будет существовать в двух вариантах — одноразовом и многоразовом (с возвращением на крыльях). Вес первой составит 23,6 тонны, второй — 25. Одноразовая ракета будет доставлять на околоземную орбиту (200 километров) 584 кг груза, а на геостационарную орбиту — 84 кг. Многоразовая сможет доставить 398 и 60 килограммов соответственно. Для топлива будут использовать пару кислород — метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке (получил название "апогейный модуль").