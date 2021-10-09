НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врачи перечислили "тихие" признаки диабета

Одним из самых распространённых скрытых симптомов болезни названо покалывание в руках и ногах.

9 октября, 02:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые признаки сахарного диабета могут долгое время оставаться незамеченными, из-за чего заболевание не начинают своевременно лечить. А это чревато осложнениями, ведущими к инвалидности или и вовсе к летальному исходу. "Тихие" признаки недуга перечислили американские медики.

Одним из самых распространённых скрытых симптомов высокого уровня сахара в крови врачи назвали покалывание в руках и ногах. Это объясняется тем, что большое количество глюкозы повреждает нервные окончания, в связи с чем возникает периферическая невропатия. Конечности также могут неметь и болеть, предупредили в Американской диабетической ассоциации.

Врач перечислила вредные для пожилых продукты

Врач перечислила вредные для пожилых продукты

Человеку следует обратить внимание на кожный зуд и долго не заживающие раны и синяки, сообщает Wayne UNC Health Care. Однако данные симптомы не всегда могут указывать на диабет. Например, кожный зуд способна вызвать аллергия, покалывания — плохое кровообращение, а долгое заживление ран может быть вызвано несбалансированным питанием. Если были замечены в совокупности минимум два из трёх этих признаков, то лучше обратиться к специалисту.

Добавим, что при отсутствии лечения диабет увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, а также некоторых видов онкологии и проблем с почками. Снизить риск повышенного уровня сахара в крови можно с помощью регулярных физических нагрузок и соблюдения правильной диеты.

Кардиолог перечислил продукты, вызывающие гипертонию

Кардиолог перечислил продукты, вызывающие гипертонию

Ранее диетолог Анна Петрова назвала продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 45 лет. По словам специалиста, такая еда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1