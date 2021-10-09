Врачи перечислили "тихие" признаки диабета

Некоторые признаки сахарного диабета могут долгое время оставаться незамеченными, из-за чего заболевание не начинают своевременно лечить. А это чревато осложнениями, ведущими к инвалидности или и вовсе к летальному исходу. "Тихие" признаки недуга перечислили американские медики.

Одним из самых распространённых скрытых симптомов высокого уровня сахара в крови врачи назвали покалывание в руках и ногах. Это объясняется тем, что большое количество глюкозы повреждает нервные окончания, в связи с чем возникает периферическая невропатия. Конечности также могут неметь и болеть, предупредили в Американской диабетической ассоциации.

Человеку следует обратить внимание на кожный зуд и долго не заживающие раны и синяки, сообщает Wayne UNC Health Care. Однако данные симптомы не всегда могут указывать на диабет. Например, кожный зуд способна вызвать аллергия, покалывания — плохое кровообращение, а долгое заживление ран может быть вызвано несбалансированным питанием. Если были замечены в совокупности минимум два из трёх этих признаков, то лучше обратиться к специалисту.

Добавим, что при отсутствии лечения диабет увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, а также некоторых видов онкологии и проблем с почками. Снизить риск повышенного уровня сахара в крови можно с помощью регулярных физических нагрузок и соблюдения правильной диеты.