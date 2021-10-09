Россиянам рассказали, когда вырастут ставки по депозитам
По мнению эксперта, банки продолжат увеличивать их из стремления вернуть клиентов.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
После увеличения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, причём с большей скоростью. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
"Сентябрьское повышение ключевой ставки регулятора на 0,25% уже привело к повышению процентных ставок — прежде всего по депозитам от 6 месяцев — основными игроками рынка в среднем на 0,25–0,35%", — пояснил Казанский.
По словам финансиста, из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок будет продолжаться и может даже начать опережать рост ключевой ставки.
Ранее стало известно, что Сбербанк поднял ставки по ипотеке. Но есть и исключения: для программ с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома процент не изменится.
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