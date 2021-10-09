Россиянам рассказали, когда вырастут ставки по депозитам

После увеличения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, причём с большей скоростью. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Сентябрьское повышение ключевой ставки регулятора на 0,25% уже привело к повышению процентных ставок — прежде всего по депозитам от 6 месяцев — основными игроками рынка в среднем на 0,25–0,35%", — пояснил Казанский.

По словам финансиста, из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок будет продолжаться и может даже начать опережать рост ключевой ставки.