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Россиянам рассказали, когда вырастут ставки по депозитам

По мнению эксперта, банки продолжат увеличивать их из стремления вернуть клиентов.

9 октября, 01:34
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

После увеличения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, причём с большей скоростью. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Сентябрьское повышение ключевой ставки регулятора на 0,25% уже привело к повышению процентных ставок — прежде всего по депозитам от 6 месяцев — основными игроками рынка в среднем на 0,25–0,35%", — пояснил Казанский.

По словам финансиста, из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок будет продолжаться и может даже начать опережать рост ключевой ставки.

Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам после решения ЦБ

Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам после решения ЦБ

Ранее стало известно, что Сбербанк поднял ставки по ипотеке. Но есть и исключения: для программ с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома процент не изменится.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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