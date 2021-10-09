Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил слова последнего русского императора Николая II, комментируя последние политические события в стране.

Ранее парламент отправил в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. За высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В "Слуге народа" объяснили идею отставки Разумкова его "политическим лукавством". Новым спикером Верховной рады стал Руслан Стефанчук.

"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова", — написал Волошин на своей странице в "Фейсбуке".