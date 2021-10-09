"Предательство, и трусость, и обман": Нардеп описал ситуацию с отставкой спикера Рады цитатой Николая II
Парламентарий полагает, что Разумкову сейчас в самый раз повторить слова монарха.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил слова последнего русского императора Николая II, комментируя последние политические события в стране.
Ранее парламент отправил в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. За высказалось 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В "Слуге народа" объяснили идею отставки Разумкова его "политическим лукавством". Новым спикером Верховной рады стал Руслан Стефанчук.
"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова", — написал Волошин на своей странице в "Фейсбуке".
При этом нардеп не совсем точно привёл цитату императора. Последний российский монарх после подписания акта об отречении от престола написал у себя в дневнике: "В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!"
О грядущей отставке сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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