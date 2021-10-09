Хозяин похищенного морпехами США рюкзака раскрыл подробности кражи
Администрация бара не позволила ему посмотреть камеры в заведении, поэтому пришлось вызвать полицейских.
Американских морпехов подозревают в краже рюкзака у психолога из Москвы. Видео © МВД России
Молодой человек, у которого морпехи США в Москве украли рюкзак, рассказал подробности случившегося. Дмитрий Корнилов вечером "после тяжёлого рабочего дня" пришёл в московский бар. Свой рюкзак он оставил под барной стойкой и отошёл всего на пять минут.
"Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу — рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось", — сказал Корнилов РИА "Новости".
По словам потерпевшего, администрация бара не позволила ему посмотреть камеры в заведении. Поэтому пришлось вызвать полицейских, которые прибыли на место оперативно, взяли показания, а злоумышленников начали искать. Позднее Корнилову сообщили, что их нашли. В рюкзаке были наличные, техника и документы. Молодой человек предположил, что подозреваемые не планировали похищение рюкзака. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Напомним, инцидент произошёл в одном из столичных баров, где у детского психолога из Москвы украли рюкзак. В преступлении заподозрили американских морпехов. Доказательство их вины зафиксировала камера видеонаблюдения у Посольства США.
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