Американских морпехов заподозрили в краже рюкзака у психолога из Москвы

Американских морпехов подозревают в краже рюкзака у психолога из Москвы. Видео © МВД России

Детский психолог из Москвы стал жертвой ограбления, в котором заподозрили морских пехотинцев из США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в сентябре в столичном заведении Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре. Потерпевший находился в баре ночью, там же развлекались и его будущие обидчики. Обнаружив пропажу, мужчина написал заявление в полицию, оценив ущерб в 15 тысяч рублей.

В ту же ночь камера видеонаблюдения у Посольства США в Москве засекла троих мужчин с похищенным рюкзаком. Ими оказались военнослужащие Корпуса морской пехоты, занимающие в дипведомстве административно-технические должности.

В связи с инцидентом российский МИД направил в Посольство США ноту с требованием снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже у российского гражданина. Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.