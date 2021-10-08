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Американских морпехов заподозрили в краже рюкзака у психолога из Москвы

В МИД РФ уже направили ноту с требованием снять их дипломатический иммунитет.

8 октября, 16:19

Американских морпехов подозревают в краже рюкзака у психолога из Москвы. Видео © МВД России

Детский психолог из Москвы стал жертвой ограбления, в котором заподозрили морских пехотинцев из США. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в сентябре в столичном заведении Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре. Потерпевший находился в баре ночью, там же развлекались и его будущие обидчики. Обнаружив пропажу, мужчина написал заявление в полицию, оценив ущерб в 15 тысяч рублей.

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В ту же ночь камера видеонаблюдения у Посольства США в Москве засекла троих мужчин с похищенным рюкзаком. Ими оказались военнослужащие Корпуса морской пехоты, занимающие в дипведомстве административно-технические должности.

В связи с инцидентом российский МИД направил в Посольство США ноту с требованием снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже у российского гражданина. Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как решивший омолодиться пожилой москвич украл косметику на 1,2 млн рублей. Однако пропажу обнаружили не сразу из-за больших оборотов продукции. На поиски "омолодившегося" преступника сотрудники правопорядка потратили почти два месяца.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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