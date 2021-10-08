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Путин поручил принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и членства ВФЛА

Министерство спорта должно подготовить доклады по этим темам в 2022 году.

8 октября, 16:09
<p>Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин поручил Минспорту принять меры, направленные на восстановление статуса РУСАДА и членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В 2022 году Минспорт должен будет отчитаться о работе в данных направлениях. Доклад о восстановлении РУСАДА необходимо предоставить до 30 марта, о членстве ВФЛА — до 26 декабря.

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Напомним, что WADA лишило РУСАДА статуса соответствия в декабре 2019 года. ВФЛА лишена членства в World Athletics с ноября 2015 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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