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Путин поручил изменить подход к выставлению оценок по физкультуре

С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по ИЗО, музыке и физкультуре может выставляться оценка не по пятибалльной системе, а в формате "зачёт - незачёт".

8 октября, 15:56

Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Президент Владимир Путин поручил скорректировать требования к школьным аттестатам, изменив "зачётную" систему оценок по физкультуре. Такой пункт содержится в опубликованном в пятницу перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое проходило 10 сентября. Изменить подход к выставлению оценок по физкультуре требуется к июлю 2022 года.

"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок заполнения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, изменений, направленных на исключение возможности выставления итоговой отметки "зачтено" по учебному предмету "Физическая культура" (кроме случаев выставления такой отметки учащимся, отнесённым к специальной медицинской группе для занятий физической культурой)", — говорится в тексте поручения главы государства.

Всех российских школьников обучат плаванию до 2030 года

Всех российских школьников обучат плаванию до 2030 года

Вместе с тем Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. В частности, необходимо указать источники финансирования соответствующих мероприятий и целевые показатели, характеризующие развитие детско-юношеского спорта, в том числе адаптивной физкультуры и спорта.

Кроме того, кабмину необходимо предусмотреть в плане мероприятий дополнительные меры, «обеспечивающие использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития».

В Кремле заверили, что Путин был и остаётся сторонником спорта без допинга

В Кремле заверили, что Путин был и остаётся сторонником спорта без допинга

Ранее Лайф сообщал, что Путин также распорядился создать в России программу по обучению детей плаванию "как базовому жизнеобеспечивающему навыку".

А на прошлой неделе Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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