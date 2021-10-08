Худруком Театра сатиры вместо Александра Ширвиндта станет Сергей Газаров
Режиссёр планирует совмещать этот пост с должностью худрука театра под руководством Армена Джигарханяна.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Место Александра Ширвиндта на посту художественного руководителя Московского академического театра сатиры займёт режиссёр Сергей Газаров. Он вступит в должность с 13 октября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Газаров с 8 декабря 2020 года также занимает пост худрука театра под руководством Армена Джигарханяна. В будущем он планирует совмещать обе должности.
"Возглавить Театр сатиры — это серьёзный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссёрской работы в разных театрах, но тут речь идёт о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объём и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой разумеется, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", — заявил Газаров.
Напомним, что о решении оставить пост худрука 27 сентября объявил сам 87-летний Александр Ширвиндт. На руководящем посту Московского театра сатиры он проработал 21 год. Ширвиндт — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
В свою очередь актёр театра Юрий Горин рассказал, что маэстро принял это решение по состоянию здоровья. Горин отметил, что Ширвиндт собирался уйти из театра на протяжении двух лет, это решение далось ему нелегко, но режиссёр не хотел, чтобы его "выносили из театра вперёд ногами". По мнению актёра, оставление поста худрука — это трудное, но честное решение.
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