Худруком Театра сатиры вместо Александра Ширвиндта станет Сергей Газаров

Место Александра Ширвиндта на посту художественного руководителя Московского академического театра сатиры займёт режиссёр Сергей Газаров. Он вступит в должность с 13 октября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Газаров с 8 декабря 2020 года также занимает пост худрука театра под руководством Армена Джигарханяна. В будущем он планирует совмещать обе должности.

"Возглавить Театр сатиры — это серьёзный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссёрской работы в разных театрах, но тут речь идёт о легендарной и прославленной сцене. Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объём и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой разумеется, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", — заявил Газаров.

Напомним, что о решении оставить пост худрука 27 сентября объявил сам 87-летний Александр Ширвиндт. На руководящем посту Московского театра сатиры он проработал 21 год. Ширвиндт — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".