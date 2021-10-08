Звезда "Зачарованных" показала шокирующие перемены во внешности из-за рака

50-летняя актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в "Зачарованных" (Прю Холливел) и "Беверли-Хиллз 90210" (Бренда), опубликовала пост в "Инстаграме" о своей борьбе с онкологией. Издание "Дни.ру" обратило внимание на шокирующие перемены во внешности звезды.

На одном из фото она запечатлена лысой и с окровавленной салфеткой в носу. На другом кадре Доэрти лежит в постели в смешной пижаме. Актриса надеется, что её откровения напомнят людям о необходимости регулярно обследоваться и научат смотреть в лицо страху.

"В 2015 году мне поставили диагноз "рак молочной железы". Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и облучение. У меня было много кровотечений из носа после химиотерапии", — рассказала Доэрти.