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Звезда "Зачарованных" показала шокирующие перемены во внешности из-за рака

Впервые заболевание у Шеннен Доэрти диагностировали в 2015 году, спустя два года болезнь вошла в стадию ремиссии, а в 2019-м случился рецидив.

8 октября, 15:39
<p>Фото © Brad Barket / Getty Images</p>

Фото © Brad Barket / Getty Images

50-летняя актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в "Зачарованных" (Прю Холливел) и "Беверли-Хиллз 90210" (Бренда), опубликовала пост в "Инстаграме" о своей борьбе с онкологией. Издание "Дни.ру" обратило внимание на шокирующие перемены во внешности звезды.

На одном из фото она запечатлена лысой и с окровавленной салфеткой в носу. На другом кадре Доэрти лежит в постели в смешной пижаме. Актриса надеется, что её откровения напомнят людям о необходимости регулярно обследоваться и научат смотреть в лицо страху.

"В 2015 году мне поставили диагноз "рак молочной железы". Мне сделали мастэктомию, сделали химиотерапию и облучение. У меня было много кровотечений из носа после химиотерапии", — рассказала Доэрти.

Долгое время заболевание находилось в ремиссии, однако оно вернулось в 2020 году. У Доэрти, как сообщается, рак четвёртой стадии. Актриса возобновила лечение.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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