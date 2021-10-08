СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене

Главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене и содействии террористам. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством офиса Генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины (имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики. — Прим. Лайфа) ", — сказала Венедиктова в ходе брифинга.

Когда в конце 2014-го — начале 2015 года на Украине был энергетический кризис, Медведчук занимался закупкой угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. По версии следствия, он посредничал при сговоре высших должностных лиц Украины, которые, используя возможности Нацбанка и правоохранительных органов, создавали искусственные препятствия для поставки. Как утверждает СБУ, этими действиями депутат подрывал энергетическую независимость своей страны.