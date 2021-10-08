СБУ предъявила Медведчуку новое обвинение в госизмене
По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной.
Главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Верховной рады Виктора Медведчука обвинили в госизмене и содействии террористам. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством офиса Генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины (имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики. — Прим. Лайфа)", — сказала Венедиктова в ходе брифинга.
Когда в конце 2014-го — начале 2015 года на Украине был энергетический кризис, Медведчук занимался закупкой угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. По версии следствия, он посредничал при сговоре высших должностных лиц Украины, которые, используя возможности Нацбанка и правоохранительных органов, создавали искусственные препятствия для поставки. Как утверждает СБУ, этими действиями депутат подрывал энергетическую независимость своей страны.
Напомним, в апреле этого года Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием.
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