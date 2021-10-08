Эксперт объяснил, почему не стоит верить в заявления производителей о бесшумности техники

Бывает так, что новый холодильник последней марки, имеющий низкую степень шума, всё равно жужжит, как старый ЗИЛ, а стиральная машина, судя по звуку, скоро и вовсе взлетит. Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений Александр Боганик рассказал в беседе с РИА ФАН, почему так происходит.

Оценить шум от той или иной техники невозможно без специального прибора — шумомера. Однако важно измерять звук не в специальных испытательных акустических камерах, а в иных условиях, более приближенных к реальным, считает эксперт.

"Человек, попавший в такое измерительное помещение, когда испытуемый прибор выключен, сначала услышит звенящую тишину, а чуть позже начнёт различать стук своего сердца и шумы дыхания. Ещё через несколько минут, проведённых в абсолютной тишине, он уже может начать ощущать движение крови по своим венам и артериям. Именно поэтому цифры, полученные в таких камерах, крайне сложно применить к реальным бытовым условиям", — объясняет Александр Боганик.

Эксперт отмечает, что стандартов измерения шума приборами несколько, а помимо заглушённых помещений есть и, наоборот, абсолютно гулкие измерительные камеры с максимальным отражением звука от всех поверхностей. Поэтому один и тот же холодильник в разных помещениях будет звучать по-разному, добавил Боганик.