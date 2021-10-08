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Медведев озвучил проблему с признанием G20 российских вакцин

Политик подчеркнул, что Россия неоднократно призывала страны "Большой двадцатки" взаимно признать сертификаты.

8 октября, 15:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что у России есть несколько вакцин и признание за рубежом только одной из них не решает проблему. Об этом политик заявил на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта и признания за рубежом российских вакцин.

Некоторые государства относятся к признанию российской вакцины избирательно, отметил он. Политик подчеркнул, что Россия неоднократно призывала страны "Большой двадцатки" взаимно признать сертификаты.

"Некоторые государства признают российские вакцины от ковида избирательно, и это тоже создаёт проблемы. Наша страна неоднократно призывала партнёров по "Большой двадцатке" к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идёт медленно", — сказал Медведев.

Москва не приемлет попытки Запада дискриминировать российские вакцины, заявил Лавров

Москва не приемлет попытки Запада дискриминировать российские вакцины, заявил Лавров

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида. Москва уверена, что признание акта вакцинации снимет препоны на пути передвижения граждан РФ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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