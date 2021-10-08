В Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида

Москва ожидает, что результаты переговоров РФ с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции появятся уже в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что идут контакты. Были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма. Работа ведётся в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат. Это главное", — сказал он.

По словам Пескова, Кремль считает эти переговоры очень важными. Он добавил, что взаимное признание сертификатов необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры и препоны на пути передвижения граждан по миру.