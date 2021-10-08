В Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида
Москва уверена, что признание акта вакцинации снимет препоны на пути передвижения граждан РФ.
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Москва ожидает, что результаты переговоров РФ с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции появятся уже в скором времени. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что идут контакты. Были взаимные недопонимания, связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации и так далее, но сейчас, наверное, больше поводов для оптимизма. Работа ведётся в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат. Это главное", — сказал он.
По словам Пескова, Кремль считает эти переговоры очень важными. Он добавил, что взаимное признание сертификатов необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры и препоны на пути передвижения граждан по миру.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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